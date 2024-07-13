Самая быстрая машина в мире? Математически – да

Динамометрический тест шасси гиперкара Absolut с двигателем мощностью 1578 л. с. показал, что машина способна разогнаться до 311 миль/ч, то есть до 500 км/ч, сообщил в подкасте Top Gear основатель шведской компании Кристиан фон Кенигсегг.
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