Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • наталья иваненко
    Пока они думают своим кошельком,страна так и будет в резервации у англосаксовПоплавская: "Это ...
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    Абсолютное большинство "депутатов" госдуры КУПИЛИ себе место в парламенте. Где наш матрос Железняк? Уже не только кар...Поплавская: "Это ...
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    омбудсмен Киргизии Джамиля Джаманбаева , пусть едет в Киргизию и там права качает.Киргизы требуют б...

Давайте я вам на примере за мигрантов объясню...

Тут    на  днях    на  информационных  фронтах  шкандаль    разразился   - понаехавшая   одесситка   широко  известная   в   узких   кругах    пани  Витязева   устроила   геволт усердно  качала   мнонациональную  повесточку:      криком  кричала,  что      добрые  русские  люди    пиарятся   на   теме  мигрантов,  раскачивают  лодочку  и  разжигают    межнациональную  рознь;  что      пани  очень  боится     "страшной"  "Русской общины"  и  мифических    "русских    фошиздов";  пугала   добрых  русских    людей "товарищем   майором"  и  т.

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