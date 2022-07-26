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Шэннон Шарп: «Лиллард не будет жалеть, если не выиграет титул в «Портленде»

Эксперт Fox Sports Шэннон Шарп считает, что звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард готов провести всю карьеру «Портленде», даже если команда не станет чемпионом НБА.

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