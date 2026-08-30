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Представитель Батракова — о жеребьёвке ЛЧ: Лёше надо доказать себе, что он может играть на этом уровне

Представитель Батракова — о жеребьёвке ЛЧ: Лёше надо доказать себе, что он может играть на этом уровне

Владимир Кузьмичёв, доверенное лицо агента Вадима Шпинёва, представляющего интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, прокомментировал результаты жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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