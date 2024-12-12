МО РФ рассказали подробности освобождения Дарьино в Курской области

В оборонном ведомстве России раскрыли подробности освобождения села Дарьино в Суджанском районе. Тульские десантники стремительным броском пересекли реку по дамбе, после этого выбили ВСУ с позиций в селе, пишу в Минобороны.
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