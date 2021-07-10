Медвежий угол

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Остроумный и поучительный совет Никиты Михалкова о том, как относится к хамам

Остроумный и поучительный совет Никиты Михалкова о том, как относится к хамам

КИТЧ &Life Культура это набор процедур. Высокая культура это о выживании, а низкая о деградации.

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людмила коптякова
Ничего остроумного я не увидела. Скорее философское.
саша дмитренко
забыли,какой бред несет обычно этот жирный кот?
саша дмитренко
так эт тварь поганая-отец антипрививочников!!! к стенке тварь!
александр пилюгин
неееет,сначала тебя,мразь немытая.
Наталия
Давно заметила и использую в жизни: если на тебя орут и хамят, самый эффективный ответ, просто развернуться и уйти. Этот прием сразу выбивает хама из равновесия.
bianka Белая
А если нет возможности уйти? А если хам как раз этого добивается, претендуя на ваше место?
bak1037
Агрессивность, хамство - примитивное средство самоутверждения при осознанном комплексе неполноценности и присуще любому уровню культурной принадлежности. И хамство может быть "культурным"
Катерина
Этот "барин"-флюгер, может свистеть всё, что угодно... Что выгоднее, то и будет насвистывать... Кто больше заплатит, у того и цирюльником будет.))) Кстати, у Березовского в доверенных лицах был... И у ЕБН тоже... И у ВВП отметился...) Да... семейка Мигалковых и при Сталине беды не знали... да и при всех генсеках...
Naftis Ploiarhos
На Западе есть свои менталитет -я был в на западе и после каждого шага -месье пардон и местье сильву пле .и месье кома сава и так далее я подумал ну и слюнявая вежливость и никто не грубит и не кричит да француский менталитет .а потом приехал домой и на лестнице у подезда стоит парень и ни месье ни пардон ты -мол что тут ползаешь - я сказал -здесь живу и подумал -лучше француская слюнявая вежливость чем родная груьость !!!
саша дмитренко
так у них ж быдло не получило власть!! говоришь вежливо-из бывших!! сдать в чк!)))
Наталья
А вы не смотрели его выпуски "Бесогона"? То-то их с центрального канала убрали. Видимо очень уж "хорошая" была отметка у ВВП.
саша дмитренко
хоть одну свинью убрали,,,
Надежда Хабарова
"Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом" Марк Твен.
Катерина
Умный человек был Марк Твен...
саша дмитренко
в отличие от михалкова
Катерина
МИХАЛКОВЫ -это НАШИ советские выродки... Жирные хари,отожравшиеся на советской идее. А потом её предали, а потом опять "залюбили"... Неужели кто-то верит МИГАЛКОВУ?
саша дмитренко
они просто колеблются вместе с линией партии))))))
Катерина
Заколебали:)))
Nikolay Zakharov
При низком уровне, затюканных учителей, образования, откуда могут появиться высоко культурные люди, отсюда растёт уровень хамства, бескультурья и безнравственности.
саша дмитренко
то то что в учителя идут одни бездари и лентяи
Сергей Добролежев
Не согласен. Часто хамство переходит в фазу давления на психику и применения насилия, прозеваешь останешься без зубов.
bianka Белая
Да, а бывает, что особь хамит напропалую, но когда обхамят в ответ, начинает громко возмущаться на " хама". И очень часто надо просто урезонить хама, тем же концом по тому же месту, иначе он не понимает и от лая переходит к кусанию. Уж Михалкову- то об этом не знать. Впрочем, публичным людям проще: он отвечает хаму в прессе, или по радио ( отключив телефон), и может сколько угодно и как угодно отвечать хаму, изысканно, или грубо- ответа уже не будет. А если хам тут, рядом, он только распаляется, не встречая отпора. Конечно, когда встреча с хамом мимолетна, можно и нужно пройти мимо него с видом слона, не оглядываясь. Но, повторю, это- не универсальный совет. И ещё- хам никогда не оценит вашу высокую культуру и интеллигентность и не устыдится своего хамства, на что рассчитывают и чему учат некоторые психолухи.

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