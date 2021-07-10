Остроумный и поучительный совет Никиты Михалкова о том, как относится к хамам

Медвежий уголОстроумный и поучительный совет Никиты Михалкова о том, как относится к хамам КИТЧ &Life Культура это набор процедур. Высокая культура это о выживании, а низкая о деградации.Вернуться к статье225НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьлюдмила коптяковаНичего остроумного я не увидела. Скорее философское.саша дмитренкозабыли,какой бред несет обычно этот жирный кот?саша дмитренкотак эт тварь поганая-отец антипрививочников!!! к стенке тварь!александр пилюгиннеееет,сначала тебя,мразь немытая.ННаталияДавно заметила и использую в жизни: если на тебя орут и хамят, самый эффективный ответ, просто развернуться и уйти. Этот прием сразу выбивает хама из равновесия.bianka БелаяА если нет возможности уйти? А если хам как раз этого добивается, претендуя на ваше место?Bbak1037Агрессивность, хамство - примитивное средство самоутверждения при осознанном комплексе неполноценности и присуще любому уровню культурной принадлежности. И хамство может быть "культурным"КатеринаЭтот "барин"-флюгер, может свистеть всё, что угодно... Что выгоднее, то и будет насвистывать... Кто больше заплатит, у того и цирюльником будет.))) Кстати, у Березовского в доверенных лицах был... И у ЕБН тоже... И у ВВП отметился...) Да... семейка Мигалковых и при Сталине беды не знали... да и при всех генсеках...Naftis PloiarhosНа Западе есть свои менталитет -я был в на западе и после каждого шага -месье пардон и местье сильву пле .и месье кома сава и так далее я подумал ну и слюнявая вежливость и никто не грубит и не кричит да француский менталитет .а потом приехал домой и на лестнице у подезда стоит парень и ни месье ни пардон ты -мол что тут ползаешь - я сказал -здесь живу и подумал -лучше француская слюнявая вежливость чем родная груьость !!!саша дмитренкотак у них ж быдло не получило власть!! говоришь вежливо-из бывших!! сдать в чк!)))ННатальяА вы не смотрели его выпуски "Бесогона"? То-то их с центрального канала убрали. Видимо очень уж "хорошая" была отметка у ВВП.саша дмитренкохоть одну свинью убрали,,,Надежда Хабарова"Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом" Марк Твен.КатеринаУмный человек был Марк Твен...саша дмитренков отличие от михалковаКатеринаМИХАЛКОВЫ -это НАШИ советские выродки... Жирные хари,отожравшиеся на советской идее. А потом её предали, а потом опять "залюбили"... Неужели кто-то верит МИГАЛКОВУ?саша дмитренкоони просто колеблются вместе с линией партии))))))КатеринаЗаколебали:)))Nikolay ZakharovПри низком уровне, затюканных учителей, образования, откуда могут появиться высоко культурные люди, отсюда растёт уровень хамства, бескультурья и безнравственности.саша дмитренкото то что в учителя идут одни бездари и лентяиСергей ДобролежевНе согласен. Часто хамство переходит в фазу давления на психику и применения насилия, прозеваешь останешься без зубов.bianka БелаяДа, а бывает, что особь хамит напропалую, но когда обхамят в ответ, начинает громко возмущаться на " хама". И очень часто надо просто урезонить хама, тем же концом по тому же месту, иначе он не понимает и от лая переходит к кусанию. Уж Михалкову- то об этом не знать. Впрочем, публичным людям проще: он отвечает хаму в прессе, или по радио ( отключив телефон), и может сколько угодно и как угодно отвечать хаму, изысканно, или грубо- ответа уже не будет. А если хам тут, рядом, он только распаляется, не встречая отпора. Конечно, когда встреча с хамом мимолетна, можно и нужно пройти мимо него с видом слона, не оглядываясь. Но, повторю, это- не универсальный совет. И ещё- хам никогда не оценит вашу высокую культуру и интеллигентность и не устыдится своего хамства, на что рассчитывают и чему учат некоторые психолухи.Комментировать
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