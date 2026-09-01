Обустройство сквера у кинотеатра «Нева» завершили в Северном округе

В Левобережном районе завершилось масштабное преображение территории возле кинотеатра «Нева». Теперь это не просто прогулочная зона, а сказочный уголок, где каждый элемент — от детских площадок до декоративных конструкций — отсылает к сюжетам русского фольклора.
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