Эксперт рассказала о золотых правилах питания зимой

Специалист по питанию и диетологии Ханде Гюнгёр отмечает, что по мере снижения температуры воздуха в зимний период у взрослых и детей наблюдаются изменения в питании, при этом для защиты здоровья важно сохранять оптимальный вес с помощью полезного, подходящего по сезону питания.