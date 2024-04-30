МИД Таджикистана вручил ноту послу России...Следующий шаг-война?

А забрать своих соплеменников Таджикия САМА не может? Пусть присылает самолеты и ЗАБИРАЕТ! Если какой теракт на борту - вопросы самим себе!

Михаил Молчев

Пора прекращать всякое сюсюканье с черножопыми и гнать их всех скопом. И Путину очень бы неплохо вспомнить азы арифметики и подсчитать, во что реально казне обходится одна черная жопа. С учетом всех льгот незаслуженных. Толком работать они не желают, на места курьеров можно брать студентов, желающих подработать, таксистов и среди своих предостаточно, главное- платить честно.