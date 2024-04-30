Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ВлаДимир
    А что, без них прям не обойтись? Это Зеля недоделанный заявляет, что у нас в армию палками загоняют.Переедет миллион!...
  • Silver Kont
    Автор не радуется, а критически осмысливает ситуацию с хохлами-ждунами...Переедет миллион!...
  • Александр
    Буданову как раз на руку. А, во-вторых, у нас столько кружевных трусиков и не найдется. И свободный безвизовый выезд ...Переедет миллион!...

МИД Таджикистана вручил ноту послу России...Следующий шаг-война?

МИД Таджикистана вручил ноту послу России...Следующий шаг-война?

Посол России в Душанбе Семен Григорьев получил ноту от МИД Таджикистана. 28 апреля, МИД Таджикистана сообщал, что в московских аэропортах в результате тщательных проверок застряли около тысячи граждан республики.

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Комментарии
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Олег Самойлов
А забрать своих соплеменников Таджикия САМА не может? Пусть присылает самолеты и ЗАБИРАЕТ! Если какой теракт на  борту - вопросы самим себе!
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14 час.
Михаил Молчев
Пора прекращать всякое сюсюканье с черножопыми и гнать их всех скопом. И Путину очень бы неплохо вспомнить азы арифметики и подсчитать, во что реально казне обходится одна черная жопа. С учетом всех льгот незаслуженных. Толком работать они не желают, на места курьеров можно брать студентов, желающих подработать, таксистов и среди своих предостаточно, главное- платить честно.
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14 час.
вд
валерий двойнишников
Помойлов, опять бредишь, опять вжратый))
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14 час.

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