Посол России в Душанбе Семен Григорьев получил ноту от МИД Таджикистана. 28 апреля, МИД Таджикистана сообщал, что в московских аэропортах в результате тщательных проверок застряли около тысячи граждан республики.
МИД Таджикистана вручил ноту послу России...Следующий шаг-война?
Комментарии
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Олег Самойлов
А забрать своих соплеменников Таджикия САМА не может? Пусть присылает самолеты и ЗАБИРАЕТ! Если какой теракт на борту - вопросы самим себе!
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14 час.
Михаил Молчев
Пора прекращать всякое сюсюканье с черножопыми и гнать их всех скопом. И Путину очень бы неплохо вспомнить азы арифметики и подсчитать, во что реально казне обходится одна черная жопа. С учетом всех льгот незаслуженных. Толком работать они не желают, на места курьеров можно брать студентов, желающих подработать, таксистов и среди своих предостаточно, главное- платить честно.
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14 час.
вд
валерий двойнишников
Помойлов, опять бредишь, опять вжратый))
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14 час.
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