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Газета.ру

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Кроссовер Tenet Plus L6 будет предлагаться в России от 2,9 млн рублей

Кроссовер Tenet Plus L6 будет предлагаться в России от 2,9 млн рублей

Пресс-служба российского бренда Tenet Plus раскрыла рекомендованные розничные цены на свой первый среднеразмерный кроссовер L6, производство которого накануне стартовало на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

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