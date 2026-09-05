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Грушко: ЕC будет кусать локти в случае полного отказа от газа из России

Грушко: ЕC будет кусать локти в случае полного отказа от газа из России

ЕС осознает сложность своего положения при полном отказе от импорта российского газа. Об этом РИА Новости на полях ВЭФ заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

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