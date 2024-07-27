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Принцесса Шарлен и принц Альбер вышли на публику с детьми в Париже

Принцесса Шарлен и принц Альбер вышли на публику с детьми в Париже

Принцесса Шарлен и принц Альбер II вышли на публику с детьми в Париже. Об этом сообщает Hola. В преддверии церемонии открытия Олимпиады 9-летние близнецы были замечены в Париже со своей матерью принцессой Шарлен, отцом принцем Альбером и членом Международного олимпийского комитета (МОК) Сергеем Бубкой.

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