Принцесса Шарлен и принц Альбер вышли на публику с детьми в Париже

Принцесса Шарлен и принц Альбер II вышли на публику с детьми в Париже. Об этом сообщает Hola. В преддверии церемонии открытия Олимпиады 9-летние близнецы были замечены в Париже со своей матерью принцессой Шарлен, отцом принцем Альбером и членом Международного олимпийского комитета (МОК) Сергеем Бубкой.
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