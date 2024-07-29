Некоторые категории украинцев с 1 августа потеряют право на отсрочку от мобилизации

Некоторые категории украинских мужчин с 1 августа потеряют право на отсрочку от мобилизации. Это связано со вступлением в силу ряда положений закона об ужесточении мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии