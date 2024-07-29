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СССР-Россия

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Некоторые категории украинцев с 1 августа потеряют право на отсрочку от мобилизации

Некоторые категории украинцев с 1 августа потеряют право на отсрочку от мобилизации

Некоторые категории украинских мужчин с 1 августа потеряют право на отсрочку от мобилизации. Это связано со вступлением в силу ряда положений закона об ужесточении мобилизации, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Всё правильно, чтоб второй и третий юбилейный миллионы укроДебилов побыстрее оказались на кладбищах!
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13 час.
Александр Почекунин
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11 час.

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