В Домодедово задержали туристку с раритетным шлемом времён Первой мировой

Девушка привезла из Европы старинную каску 1915 года, но забыла про «зелёный коридор».В аэропорту Домодедово задержали пассажирку, прилетевшую из Лондона транзитом через Каир.
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