Собянин сравнил уровень безработицы в Москве с европейскими столицами

Безработица в российской столице фактически отсутствует, следует из заявление мэра мегаполиса Сергея Собянина, которого цитирует «РИА Новости».
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