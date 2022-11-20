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Собянин сравнил уровень безработицы в Москве с европейскими столицами

Собянин сравнил уровень безработицы в Москве с европейскими столицами

Безработица в российской столице фактически отсутствует, следует из заявление мэра мегаполиса Сергея Собянина, которого цитирует «РИА Новости».

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