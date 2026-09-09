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Просившая помощи у Путина пекарня «Машенька» сменила владельца ИП

Просившая помощи у Путина пекарня «Машенька» сменила владельца ИП

По данным Rusprofile, с которыми ознакомился RTVI, 8 сентября было ликвидировано ИП Ирины Максимовой, на которое с 2017 года была оформлена подмосковная пекарня «Машенька».

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