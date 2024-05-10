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Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан

Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан

Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), сообщили в ГУ МВД по региону.

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