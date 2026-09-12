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Царьград

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БРИКС поддержал заявки Эфиопии и Ирана на вступление в ВТО

БРИКС поддержал заявки Эфиопии и Ирана на вступление в ВТО

На саммите БРИКС в Нью-Дели принято декларационное заявление, в котором страны-члены выразили решительную поддержку вступления Эфиопии и Ирана во Всемирную торговую организацию, подчеркивая их значимость для глобальной торговли.

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