Военкор Татаринов: в зоне СВО умер командир президентской роты ВСУ Полагнюк

Вооруженные силы Украины потеряли двух высокопоставленных офицеров. В зоне проведения спецоперации погибли пограничник Артем Присяжнюк и командир роты оперативного назначения Василий Полагнюк, сообщил военкор Руслан Татаринов в своем Telegram-канале.
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