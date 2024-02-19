Сенатор Цеков: Киев должен признать статус Крыма, исправив ошибку Хрущева

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков призвал власти нынешней Украины признать российский статус Крыма, исправив тем самым историческую ошибку о решении в 1954 году передать полуостров УССР.
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