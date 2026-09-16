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Царьград

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Русагротранс повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,2 млн тонн

Русагротранс повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,2 млн тонн

Аналитический центр "Русагротранса" увеличил прогноз по экспорту пшеницы в сентябре до 2,2 млн тонн. На фоне новостей о возможных переговорах между Россией и Украиной с целью моратория, мировые цены на пшеницу снижались.

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