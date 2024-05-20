Орден Отечественной войны. Орден двух степеней был учреждён в этот день - 20 мая 1942 года. Первыми были награждены девять артиллеристов 32-го гвардейского артполка.
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Орден Отечественной войны. Орден двух степеней был учреждён в этот день - 20 мая 1942 года. Первыми были награждены девять артиллеристов 32-го гвардейского артполка.
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