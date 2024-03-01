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Военное обозрение

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Русско-французский союз и несостоявшийся поход в Индию: о чем договорились Павел I и Наполеон

Русско-французский союз и несостоявшийся поход в Индию: о чем договорились Павел I и Наполеон

Известно, что Наполеон не горел желанием воевать с Россией и поэтому дважды заключал с ней союз: в 1800 и 1807 году.

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