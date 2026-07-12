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Мировое обозрение

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В Черниговской области готовят облавы на пророссийских жителей приграничья

В Черниговской области готовят облавы на пророссийских жителей приграничья

В приграничных сёлах Черниговской области назревает жёсткая зачистка. По данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства, местный отряд спецназа КОРД готовит операции против как минимум 70 человек.

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