В Черниговской области готовят облавы на пророссийских жителей приграничья

В приграничных сёлах Черниговской области назревает жёсткая зачистка. По данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства, местный отряд спецназа КОРД готовит операции против как минимум 70 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии