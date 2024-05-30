Минобороны: ПВО сбила еще один беспилотник ВСУ над Краснодарским краем

Еще один беспилотник ВСУ уничтожили над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны. Очередную попытку украинских боевиков атаковать российскую территорию с дронов самолетного типа пресекли примерно в 08:20.
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