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«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка

«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка

Сущность Зеленского Трампу показали, теперь можно не стесняться в ответных ударах Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Хватит уж трепаться про &quot;симметричные ответы&quot;! Стольку уж мы их наслушалсь из всех утюгов  на всех ток-шоу и, чуть ли не ежедневных ,Путинских ТВ-экранных лекций! До тошноты! И ВРАТЬ хватит про &quot;победы&quot;, чуть ли не равные победе над Третьим Рейхом, распинаясь про &quot;разгромы&quot; НЕСКОЛЬКИХ БРИГАД ВСУ с сотней &quot;двухсотых&quot; ВСУшников! Только, вот, госпожа Ника всё в тумане... и улыбочку на её личике всё ни как не разглядеть.
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7 час.
ВС
Валерий Симоненко
И &quot;нож в спину&quot; НЕ НАША, Российская, привычка! Не позорьте Россию! Наша ТРАДИЦИЯ врагам В МОРДУ ДАВАТЬ НАОТМАШЬ! Наша привычка не спускать супостату и по попочке его шлёпать, дескать &quot;извините&quot;, мол.., а ГРОМИТЬ врага насмерть! А подставлять другую щёку и получать ножи в спину, да подарки жестов &quot;доброй воли&quot; за это дарить это привычка ПОЯВИЛАСЬ четверть века назад, ещё в первую каденцию...
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7 час.
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