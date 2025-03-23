Сущность Зеленского Трампу показали, теперь можно не стесняться в ответных ударах Москва оставляет за собой право на симметричный ответ Киеву, если он продолжит атаки на энергетическую инфраструктуру России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Симоненко
Хватит уж трепаться про "симметричные ответы"! Стольку уж мы их наслушалсь из всех утюгов на всех ток-шоу и, чуть ли не ежедневных ,Путинских ТВ-экранных лекций! До тошноты! И ВРАТЬ хватит про "победы", чуть ли не равные победе над Третьим Рейхом, распинаясь про "разгромы" НЕСКОЛЬКИХ БРИГАД ВСУ с сотней "двухсотых" ВСУшников! Только, вот, госпожа Ника всё в тумане... и улыбочку на её личике всё ни как не разглядеть.
Ответить
7 час.
ВС
Валерий Симоненко
И "нож в спину" НЕ НАША, Российская, привычка! Не позорьте Россию! Наша ТРАДИЦИЯ врагам В МОРДУ ДАВАТЬ НАОТМАШЬ! Наша привычка не спускать супостату и по попочке его шлёпать, дескать "извините", мол.., а ГРОМИТЬ врага насмерть! А подставлять другую щёку и получать ножи в спину, да подарки жестов "доброй воли" за это дарить это привычка ПОЯВИЛАСЬ четверть века назад, ещё в первую каденцию...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии