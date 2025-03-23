«Энергетический мораторий» закончился, едва начавшись: Получать ножи в спину — давняя российская привычка

Валерий Симоненко

Хватит уж трепаться про "симметричные ответы"! Стольку уж мы их наслушалсь из всех утюгов на всех ток-шоу и, чуть ли не ежедневных ,Путинских ТВ-экранных лекций! До тошноты! И ВРАТЬ хватит про "победы", чуть ли не равные победе над Третьим Рейхом, распинаясь про "разгромы" НЕСКОЛЬКИХ БРИГАД ВСУ с сотней "двухсотых" ВСУшников! Только, вот, госпожа Ника всё в тумане... и улыбочку на её личике всё ни как не разглядеть.