Послевоенная служба зенитных орудий калибра 88–128-мм, изготовленных в нацистской Германии

К началу Второй мировой в составе немецкой зенитной артиллерии имелись весьма совершенные крупнокалиберные орудия и приборы управления огнём, обеспечивающие поражение воздушных целей на средних и больших высотах.
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