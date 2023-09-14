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Послевоенная служба зенитных орудий калибра 88–128-мм, изготовленных в нацистской Германии

Послевоенная служба зенитных орудий калибра 88–128-мм, изготовленных в нацистской Германии

К началу Второй мировой в составе немецкой зенитной артиллерии имелись весьма совершенные крупнокалиберные орудия и приборы управления огнём, обеспечивающие поражение воздушных целей на средних и больших высотах.

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