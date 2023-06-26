Федотов – Зареме о «провокациях» Соболева в дерби: «Сказал Роше, что он красавец, но уже после игры. Установок провоцировать не даю, но если так говорят – значит, боятся»

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме главный арбитр матча Сергей Карасев удалил с поля форварда «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу после стычки, в ходе которой игроки показали друг другу неприличные жесты.
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