Hyundai Palisade, Kia K5 и Kia Carnival — самые популярные машины с пробегом, импортируемые в Россию из Южной Кореи

Как сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков, за первые четыре месяца текущего года в Россию было ввезено 22 855 подержанных легковых автомобилей из Южной Кореи — и это на 84% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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