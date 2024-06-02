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Подразделениями группировки «Центр»: российские военные освободили Уманское в ДНР

Подразделениями группировки «Центр»: российские военные освободили Уманское в ДНР

Российские военные в составе группировки войск «Центр» освободили село Уманское в ДНР. Также ВС РФ уничтожили 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три управляемые авиационные бомбы Hammer и противокорабельную ракету «Нептун».

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