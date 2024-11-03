Схемы и микросхемы: Россия санкции обойдет, только зачем мы до сих пор Америке титан поставляем?

Минфин США пытается зажать своего союзника по НАТО, только людей с Востока прижать вряд ли получится Автор: Ирина Мишина США ввели новые санкции против почти 400 компаний и физлиц в Китае, Индии, Турции, ОАЭ за помощь России в военной области.
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