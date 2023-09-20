Военное обозрение

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«Недаром помнит вся Россия». День Бородина

«Недаром помнит вся Россия». День Бородина

Настало Бородинское сражение в праздник Сретения иконы Владимирской Божией Матери. «Перед рассветом 26-го августа первый выстрел раздался из русского тяжелого орудия с батареи впереди Семёновской, когда во мраке показалось, что неприятель приближается.

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