«Недаром помнит вся Россия». День Бородина

Настало Бородинское сражение в праздник Сретения иконы Владимирской Божией Матери. «Перед рассветом 26-го августа первый выстрел раздался из русского тяжелого орудия с батареи впереди Семёновской, когда во мраке показалось, что неприятель приближается.