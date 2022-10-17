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Пленный майор ВСУ: “Был дан приказ нарисовать на всей технике “Z”, чтобы проскочить блокпосты РФ”

Пленный майор ВСУ: “Был дан приказ нарисовать на всей технике “Z”, чтобы проскочить блокпосты РФ”

Заключенный майор украинской морской пехоты Николай Мищенко рассказал РИА Новости, что украинские военные наносили российские опознавательные знаки на свои танки и другую технику, когда готовились к прорыву из Мариуполя в Запорожье в апреле.

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