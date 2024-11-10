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Царьград

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Глава французской разведки ездил в Киев для обсуждения военных сил России и КНДР

Глава французской разведки ездил в Киев для обсуждения военных сил России и КНДР

4-5 ноября в Киеве побывал Николя Лернер.Франция выражает тревогу в связи с военно-стратегическим сотрудничеством между Россией и Северной Кореей, сообщает издание Monde, ссылаясь на анонимный дипломатический источник в Париже.

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