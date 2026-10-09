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Долг по налогу на имущество: как проверить кадастровый расчет

Сумма налога значительно отличается от ожидаемой. Сверить объект, базу и применимые льготы. Практические рекомендации с учетом законов России на октябрь 2026 года.

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