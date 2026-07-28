Министр ЖКХ Тульской области подвел промежуточные итоги работы ведомства за первое полугодие

Олег Дючков подвёл промежуточные итоги работы ведомства за первое полугодие. По его словам, основные результаты обычно проясняются ближе к концу третьего квартала, но уже сейчас видна динамика по ключевым направлениям.
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