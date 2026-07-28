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Тульские новости

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Министр ЖКХ Тульской области подвел промежуточные итоги работы ведомства за первое полугодие

Министр ЖКХ Тульской области подвел промежуточные итоги работы ведомства за первое полугодие

Олег Дючков подвёл промежуточные итоги работы ведомства за первое полугодие. По его словам, основные результаты обычно проясняются ближе к концу третьего квартала, но уже сейчас видна динамика по ключевым направлениям.

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