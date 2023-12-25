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"Про яблоко и яблоньку", - дочь комика Хазанова готовится открыть глаза иностранцам, рассказав им «страшную правду» про РФ

"Про яблоко и яблоньку", - дочь комика Хазанова готовится открыть глаза иностранцам, рассказав им «страшную правду» про РФ

Politiki.net Я ранее писал про комика Хазанова - который умело "лавирует между струй" - оставаясь любимцем власти, при взглядах на родину и соотечественников, за которые в приличном обществе принято бить.

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Комментарии
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С
Странник
ты не оригинален, его уже спрашивали об этом. Ты то чем лучшее ее?
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4 час.
SS
Shkarinenko Serguei
да у всей этой &quot;космополитской&quot; богемы гнилое утро\гадят там, где едят\а насосался и, как клещ, отвалился..
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2 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
да просто хитрожопые жиды живут на две страны и еще и поучают русских , гнать надо с России всю эту шелупонь
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2 час.

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