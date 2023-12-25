"Про яблоко и яблоньку", - дочь комика Хазанова готовится открыть глаза иностранцам, рассказав им «страшную правду» про РФ

Politiki.net Я ранее писал про комика Хазанова - который умело "лавирует между струй" - оставаясь любимцем власти, при взглядах на родину и соотечественников, за которые в приличном обществе принято бить.
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