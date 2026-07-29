Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал решение главного арбитра Евгения Буланова в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, пенальти 4:2).
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