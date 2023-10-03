РБК: В России в следующие три года снизится рождаемость

Власти Российской Федерации выступили с оценкой динамики рождаемости в стране вплоть до 2026 года. В соответствии с прогнозом, который был представлен в материалах к проекту бюджета Социального фонда, уже в 2024-м темпы станут ниже на 5,8 процента.
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