🔥 В Ялте тушат пожар на СТО на 1800 «квадратах»: спасены 14 автомобилей К сожалению, 8 автомобилей были уничтожены и 4 повреждены огнем.
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🔥 В Ялте тушат пожар на СТО на 1800 «квадратах»: спасены 14 автомобилей К сожалению, 8 автомобилей были уничтожены и 4 повреждены огнем.