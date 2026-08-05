gold mcx breakout update ready to fire Gold Futures MCX:GOLD1! kailashcfa33 gold given breakout above 146000@ now expect level below-- hold abv 146000 buy on dips with sl 145300 up side move 147600-148000++ sustain below 145000 again down side 144200-143890++++ possible key level to watch----- 146000@ liquidity for sl hunt expect 147--148k ideas-- buy on dips with given above sl.
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