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Кормье – о бое Макгрегора и Чендлера: «Конор – злодей-кукловод, а Майкл – хороший парень»

«Почему Конор говорит о бое в среднем весе? В конце видео он смеется как Доктор Зло из «Остина Пауэрса».

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