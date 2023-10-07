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Яндекс выучил казахский язык: Видео на русском и английском теперь доступно в переводе нейросетей

Яндекс выучил казахский язык: Видео на русском и английском теперь доступно в переводе нейросетей

Яндекс теперь предоставляет доступ к контенту на казахском языке.Интернет-пользователи в Казахстане получили возможность смотреть видео на казахском языке, даже если оно изначально было записано на русском или английском языках.

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