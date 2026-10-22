“Rep. Alexandria Ocasio Cortez (D-NY) is heading to Portland, Maine, to stump for Democrat Troy Jackson at a student town hall in the final sprint of the state’s closely watched Senate race,” Politico reports.
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