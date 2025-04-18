Транспорт на Пасху будет ходить ночью, режим работы 17-го трамвая восстановлен

С 19 апреля по выходным восстанавливается движение 17-го трамвая по всему маршруту. Теперь он вновь будет доезжать до Медведкова все дни недели с понедельника по воскресенье, поскольку ремонт путей завершён.
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