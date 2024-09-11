Миллиарды на «безопасные счета»: почему в России процветает киберпреступность

Число жертв, пострадавших от дистанционного мошенничества, растет. Увеличивается и ущерб от деятельности телефонных аферистов, которым ежегодно удается переводить со счетов граждан сотни миллионов рублей на так называемые «безопасные счета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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