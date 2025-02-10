«Некем будет заменить»: Володин перечислил проблемы в образовании

партия в которой состоит Володин у руля более 20 лет!!!Что же вы господа не хорошие сопли-то жуёте ----это вы Россию загнали в угол и по нехватке учителей , и врачей , и вымирание Русских на вашей совести!!!

Анфиса Иванова

Проблемы в образовании?! А почему, господин Володин?! Вы же два с лишним десятка лет по несколько сотен в год создаете законы на улучшение жизни народа, а получается, что законы эти только ухудшали это самое положение - в образовании, в педагогическом воспитании, в медицыне ( вообще ужас!!!), в системе ЖКХ, в культуре и торговле,в общественно-правовых отношениях.... Этические нормы куда делись, а ?! Все законы ( или почти все) размыты...исполнение их как бог на душу ляжет....