Политика как он...
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Политика как она есть

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«Некем будет заменить»: Володин перечислил проблемы в образовании

«Некем будет заменить»: Володин перечислил проблемы в образовании

Доля молодых учителей составляет всего 10 процентов от числа всех преподавателей, в то время как численность педагогов в возрасте старше 65 лет больше.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
партия в которой состоит Володин у руля более 20 лет!!!Что же вы господа не хорошие сопли-то жуёте ----это вы Россию загнали в угол и по нехватке учителей , и врачей , и вымирание Русских на вашей совести!!!
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22 час.
Анфиса Иванова
Проблемы в образовании?! А почему, господин Володин?!  Вы же два с лишним десятка лет по несколько сотен в год создаете законы на улучшение жизни народа, а получается, что законы эти только ухудшали это самое положение - в образовании, в педагогическом воспитании, в медицыне ( вообще ужас!!!), в системе ЖКХ, в культуре и торговле,в общественно-правовых отношениях....  Этические нормы куда делись, а ?!  Все законы ( или почти все) размыты...исполнение их как бог на душу ляжет....
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21 час.
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