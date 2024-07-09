Компании «Кама» и «Промис» рассказали о российском картоне для фармацевтической упаковки

О том, как разрабатывался картон для фармацевтического рынка и каким он в итоге получился, в интервью «ФАРМПРОМу» рассказали специалисты компании «КАМА» — генеральный директор Владимир Дружков и менеджер по работе с ключевыми клиентами Ольга Соболева.
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