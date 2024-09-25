Сергей Морозов: «Меня впечатляет бюст Петра I из хирургических инструментов»

Экскурсовод рассказал, что ему больше всего нравится на выставке «Мой Петербург» Экскурсовод Сергей Морозов, работающий на выставке «Мой Петербург», рассказал о ее уникальных залах и экспонатах, а также поделился опытом общения с любителями альтернативной истории.
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