"Высокоточные комплексы" завершили испытания ракеты 9М134 "Булат" для ПТРК

Компания "Высокоточные комплексы", входящая в систему "Ростеха", провела успешные испытания легкой управляемой ракеты 9М134 (другое название — "Булат"), предназначенной для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).
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